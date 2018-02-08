У Києві в одній із багатоповерхівок сталась пожежа. ВІДЕО

У Солом’янському районі Києва на вулиці Виборзькій сталась пожежа. До рятувальників серед ночі звернулись жителі багатоповерхівки і сказали, що горить квартира на другому поверсі. Поки бійці ДСНС їхали, вогонь добряче розігрався… А задимлення було таке, що повністю окутало під’їзд аж до 9-го поверху.