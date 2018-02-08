У Києві судитимуть двох підлітків за розбійний напад на магазин. ВІДЕО
У Києві судитимуть двох підлітків за розбійний напад на магазин. ВІДЕО
Сталось це ще минулого року в кінці листопада. Нагадаємо, як усе було. В Оболонському районі до місцевого магазину залетіли двоє у балаклавах та почали погрожувати всім пістолетом... це зафіксувала камера спостереження, де видно, як невідомі вламуються та починають вичищати касу. Витягли 2 з половиною тисяч гривень. Та їхній тріумф тривав недовго. Майже одразу після пограбування обох затримали.
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