У Києві судитимуть двох підлітків за розбійний напад на магазин. ВІДЕО

Сталось це ще минулого року в кінці листопада. Нагадаємо, як усе було. В Оболонському районі до місцевого магазину залетіли двоє у балаклавах та почали погрожувати всім пістолетом... це зафіксувала камера спостереження, де видно, як невідомі вламуються та починають вичищати касу. Витягли 2 з половиною тисяч гривень. Та їхній тріумф тривав недовго. Майже одразу після пограбування обох затримали.