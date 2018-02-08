У Миколаєві жінка потайки народила дитину на балконі та вбила ії. ВІДЕО

Напередодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканки Заводського району про те, що у контейнері для побутового сміття по вул. Крилова вона побачила немовля без ознак життя.

На місце події прибули співробітники слідчо-оперативної групи Заводського відділу поліції, кінологи та патрульні поліцейські.



Судово-медичний експерт, оглянувши тіло дитини, виявив ознаки насильницької смерті. Для встановлення остаточної причини смерті, труп немовляти направлено на проведення судово-медичної експертизи.



Впродовж декількох годин проведеними заходами оперативники карного розшуку та співробітники ювенальної превенції Заводського відділу поліції встановили 30-річну породіллю, яка вночі народила дитину, вбила та вирішила потім її позбутись. Жінка мешкала неподалік, тож викинула тіло немовляти у найближчий контейнер для сміття.



Попередньо відомо, що вагітність вона приховувала, народила просто на балконі своєї квартири, поки двоє інших її неповнолітніх дітей спали.



Слідчі Заводського відділу поліції за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство» та проводять розслідування. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.



Зараз із зловмисницею працюють слідчі. Інші обставини злочину встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

