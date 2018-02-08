У Києві затримано злодія, який з ножем пограбував кредитну установу. ВІДЕО

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Маяковського невідомий у медичній масці здійснив розбійний напад на фінансовий заклад.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, слідчо-оперативній групі працівник установи розповів, що зловмисник погрожував ножем та забрав 2300 гривень. Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази та відеозаписи з камер відеоспостереження.

«За кілька годин ми встановили, що до вчинення злочину причетний 31-річний киянин. Під час санкціонованого обшуку за місцем його мешкання ми вилучили одяг та ніж, які направили на експертне дослідження, а також близько 2000 гривень. Зараз ми його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до семи років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві