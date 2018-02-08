Вища рада правосуддя взялась за суддю Бобровника. ВІДЕО

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарне провадження щодо судді Олександра Бобровника. Під час засідання Третьої Дисциплінарної палати 17 січня 2018 року досліджено протоколи оглядів відеозаписів, здобутих у результаті проведення негласних слідчих дій стосовно судді Солом’янського районного суду міста Києва Бобровника О.В. З яких вбачається, що суддя Бобровник О.В. вживає спиртні напої на робочому місті, безпідставно відкладає розгляд призначених справ, у не передбачений процесуальним законом спосіб вирішує питання, пов’язані зі здійсненням ним судочинства.

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