У Києві націоналісти побили комуніста. ВІДЕО
У Києві націоналісти побили комуніста. ВІДЕО
У Києві активісти «Національного корпусу» повалили на асфальт чоловіка, який роздавав комуністичні листівки, а потім почали його жорстоко гамселити. Ударів націоналісти не шкодували – били руками і ногами по голові. Періодично вигукували, що це за антиукраїнські листівки, за заклики чинити опір нацистській окупації. Подробиці у сюжеті.
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