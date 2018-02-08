У Києві націоналісти побили комуніста. ВІДЕО

У Києві активісти «Національного корпусу» повалили на асфальт чоловіка, який роздавав комуністичні листівки, а потім почали його жорстоко гамселити. Ударів націоналісти не шкодували – били руками і ногами по голові. Періодично вигукували, що це за антиукраїнські листівки, за заклики чинити опір нацистській окупації. Подробиці у сюжеті.