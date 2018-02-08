У Києві чоловіки напали на журналістів. ВІДЕО
У Києві чоловіки напали на журналістів. ВІДЕО
У Києві журналісти інтернет-видання «Інформатор» дізналися про аварію: біля метро «Сирець» зіштовхнулися Смарт і карета швидкої. Як завжди поїхали на місце. Але вони і не підозрювали, що чергова зйомка ДТП зможе перетворитися на бійку. На місці події до оператора підбігли чоловіки та напали на нього. Вирвали з рук фотокамеру…
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