У Дніпрі легковик врізався в автобус із пасажирами. ВІДЕО
У Дніпрі легковик врізався в автобус із пасажирами. ВІДЕО
У Дніпрі на перехресті вулиць Гончара та Паторжинського зіткнулись маршрутка та легковик Форд. Сталось це пізно ввечері. Автобус їхав за своїм звичним маршрутом – вулицею Гончара. Дібрався до перехрестя і продовжував рух на свій зелений. Тим часом водій Форда їхав з вулиці Паторжинського. Хотів проскочити і швидко повернув на жовтий. Та не вийшло - він на швидкості влетів в автобус…
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