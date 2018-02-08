У Дніпрі легковик врізався в автобус із пасажирами. ВІДЕО

У Дніпрі на перехресті вулиць Гончара та Паторжинського зіткнулись маршрутка та легковик Форд. Сталось це пізно ввечері. Автобус їхав за своїм звичним маршрутом – вулицею Гончара. Дібрався до перехрестя і продовжував рух на свій зелений. Тим часом водій Форда їхав з вулиці Паторжинського. Хотів проскочити і швидко повернув на жовтий. Та не вийшло - він на швидкості влетів в автобус…

І не тільки це…також в огляді ДТП дивіться:

У Черкасах Опель на швидкості влетів в Мерседес, а потім ще й у дерево…

У Києві сталась масштабна аварія за участі 4 машин…

У Маріуполі перекинулась вантажівка із кормом для худоби.