На Одещині жінка обікрала церкву. ВІДЕО

На Одещині жінка обікрала церкву. ВІДЕО

21:15 08.02.2018

Жінка прийшла до місцевої церкви та попросила одну зі служителів покликати їй священника. Поки на нього чекала, часу не гаяла. Підсвічники та лампади поховала до кишень та швидко зникла. Та не все те золото, що блистить. Жінка думала, що виручить за вкрадене чимало. Та яке було її розчарування, коли в ломбарді цінності не взяли. А збути добро вдалось лише місцевому чоловіку, що скуповує старі речі і то… за кілька сотень гривень.

Не тільки це… також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке…

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