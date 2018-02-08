На Одещині жінка обікрала церкву. ВІДЕО

Жінка прийшла до місцевої церкви та попросила одну зі служителів покликати їй священника. Поки на нього чекала, часу не гаяла. Підсвічники та лампади поховала до кишень та швидко зникла. Та не все те золото, що блистить. Жінка думала, що виручить за вкрадене чимало. Та яке було її розчарування, коли в ломбарді цінності не взяли. А збути добро вдалось лише місцевому чоловіку, що скуповує старі речі і то… за кілька сотень гривень.

Не тільки це… також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке…

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