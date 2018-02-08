Люди на Сході України потерпають від залишених бойовиками боєприпасів. ВІДЕО

Люди на Сході України потерпають від залишених бойовиками боєприпасів. ВІДЕО

21:45 08.02.2018

Відступаючи, бойовики кидали зброю та вибухівку, де заманеться, закопували їх і навмисно заміновували цілі поля. Боєприпасів було так багато, що і досі рятувальники щодня звітують про нові знахідки. На поверхні і під землею знаходять сотні гранат, запалів, пістолетів, патронів, гранатометів та снарядів. Більше у сюжеті.

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