Люди на Сході України потерпають від залишених бойовиками боєприпасів. ВІДЕО

Відступаючи, бойовики кидали зброю та вибухівку, де заманеться, закопували їх і навмисно заміновували цілі поля. Боєприпасів було так багато, що і досі рятувальники щодня звітують про нові знахідки. На поверхні і під землею знаходять сотні гранат, запалів, пістолетів, патронів, гранатометів та снарядів. Більше у сюжеті.