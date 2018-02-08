Рада дозволила дітям-сиротам з ОРДЛО ставати на квартирну чергу. ВІДЕО
Рада дозволила дітям-сиротам з ОРДЛО ставати на квартирну чергу. ВІДЕО
Діти-сироти, які виїхали з тимчасово окупованих територій, отримуватимуть житло позачергово. Верховна Рада проголосувала за законопроект щодо захисту житлових прав внутрішньо переміщених дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. Однією з головних змін є те, що переселенці зможуть ставати на квартирну чергу за місцем реєстрації.
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