Рада дозволила дітям-сиротам з ОРДЛО ставати на квартирну чергу. ВІДЕО

Діти-сироти, які виїхали з тимчасово окупованих територій, отримуватимуть житло позачергово. Верховна Рада проголосувала за законопроект щодо захисту житлових прав внутрішньо переміщених дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. Однією з головних змін є те, що переселенці зможуть ставати на квартирну чергу за місцем реєстрації.