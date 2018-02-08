Рада збільшила штрафи для забудовників за відсутність пандусів. ВІДЕО

Рада збільшила штрафи для забудовників за відсутність пандусів. ВІДЕО

22:45 08.02.2018

Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроект про підвищення штрафів для тих хто зводить будинки, магазини, аптеки та інші споруди і при цьому не враховує потреб людей з особливими потребами в проектуванні. «За» відповідне рішення проголосував 241 народний депутат. Наразі штраф складає до 17 тисяч гривень, однак законопроектом пропонується встановити штраф від 34 до 85 тисяч грн. Також планується встановити громадський контроль за дотриманням будівельних норм, стандартів і правил стосовно доступності для людей з особливими потребами. 

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