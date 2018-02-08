Антикорупційний суд потрібно створити вже цього року – Артем Ситник. ВІДЕО

Антикорупційний суд потрібно створити вже цього року – Артем Ситник. ВІДЕО

23:15 08.02.2018

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що в минулому році влада робила все можливе аби «знищити бюро», однак робота НАБУ продовжується, бо, за його словами, українська корупція не має кордонів.  

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