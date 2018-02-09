У Києві СБУ викрила на хабарі посадовця виконавчої служби. ВІДЕО
У Києві СБУ викрила на хабарі посадовця виконавчої служби. ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі посадовця одного з райвідділів Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції міста Києва.
Правоохоронці задокументували, що головний державний виконавець через посередника вимагала двадцять три тисячі гривень від мешканки столиці за сприяння у знятті арешту з нерухомого майна – спадщини, яка після смерті родича мала їй належати.
Співробітники СБ України затримали посадовця за місцем проживання після отримання посередницею всієї суми хабара.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, правоохоронці проводять обшуки за місцем роботи посадовця.
Вирішується питання щодо оголошення зловмисницям про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
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