У Харкові викрито черговий «реабілітаційний центр». ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Харкові викрито черговий «реабілітаційний центр». ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Харкові правоохоронці викрили підпільний реабілітаційний центр, у якому людей насильно утримували нібито з метою лікування від наркотичної залежності. На будинок з бранцями поліцейські вийшли випадково, розслідуючи інший злочин. У псевдореабілітаційному центрі насильно утримувалося 30 людей - від 25 до 45 років. Більше інформації – у сюжеті!
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