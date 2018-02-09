У Харкові викрито черговий «реабілітаційний центр». ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Харкові правоохоронці викрили підпільний реабілітаційний центр, у якому людей насильно утримували нібито з метою лікування від наркотичної залежності. На будинок з бранцями поліцейські вийшли випадково, розслідуючи інший злочин. У псевдореабілітаційному центрі насильно утримувалося 30 людей - від 25 до 45 років. Більше інформації – у сюжеті!