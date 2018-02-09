У Києві затримали викрадачів елітних автомобілів. ВІДЕО
У Києві затримали викрадачів елітних автомобілів. ВІДЕО
Пізно вночі троє чоловіків підійшли до припаркованого у дворі на вулиці Механізаторів Рендж Ровера. Розбили скло і відійшли. Коли впевнились, що за ними ніхто не спостерігає, завели машину за допомогою електронного пристрою для зчитування ключів. Намагались втекти, та їх уже очікували оперативники.
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