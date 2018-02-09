У Львові згоріла квартира – зайнявся саморобний обігрівач. ВІДЕО

У одній з квартир львівської багатоповерхівки спалахнула пожежа. Патрульні отримали виклик і вирушили за вказаною адресою, коли приїхали на місце, то рятувальників ще не було. А в середині квартири була людина. Та ще й вогонь щохвилини розгорався все з новою силою. Тож поліцейські самі кинулись на допомогу.