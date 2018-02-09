У Львові згоріла квартира – зайнявся саморобний обігрівач. ВІДЕО
У Львові згоріла квартира – зайнявся саморобний обігрівач. ВІДЕО
У одній з квартир львівської багатоповерхівки спалахнула пожежа. Патрульні отримали виклик і вирушили за вказаною адресою, коли приїхали на місце, то рятувальників ще не було. А в середині квартири була людина. Та ще й вогонь щохвилини розгорався все з новою силою. Тож поліцейські самі кинулись на допомогу.
|
09.02.2018 | 16:00
|
09.02.2018 | 11:21
|
09.02.2018 | 11:00
|
09.02.2018 | 10:40
|
09.02.2018 | 10:20
|
09.02.2018 | 09:42
|
09.02.2018 | 06:48
|
09.02.2018 | 06:35
|
09.02.2018 | 00:00
|
08.02.2018 | 23:15
|
08.02.2018 | 22:45
|
08.02.2018 | 22:15
|
08.02.2018 | 21:45
|
08.02.2018 | 21:15
|
08.02.2018 | 20:45
|
08.02.2018 | 20:15
-
- 1 з 951
- ››