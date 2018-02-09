«Porsche» і «Lexus» не змогли розминутися на столичному Печерську. ВІДЕО
«Porsche» і «Lexus» не змогли розминутися на столичному Печерську. ВІДЕО
Аварія сталася близько 10.30 У ранковій тягучці на вулиці Московській водіям якимось чином вдалося розтовкти свої автомобілі. Попередньо «Lexus» виїжджав з двору і протаранив «Porsche», що рухався головною дорогою.
|
09.02.2018 | 10:40
|
09.02.2018 | 10:20
|
09.02.2018 | 09:42
|
09.02.2018 | 06:48
|
09.02.2018 | 06:35
|
09.02.2018 | 00:00
|
08.02.2018 | 23:15
|
08.02.2018 | 22:45
|
08.02.2018 | 22:15
|
08.02.2018 | 21:45
|
08.02.2018 | 21:15
|
08.02.2018 | 20:45
|
08.02.2018 | 20:15
|
08.02.2018 | 19:45
|
08.02.2018 | 15:40
|
08.02.2018 | 08:40
-
- 1 з 950
- ››