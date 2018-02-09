У Миколаєві грабіжники відібрали у пенсіонера навіть морську свинку. ВІДЕО

У Миколаєві грабіжники відібрали у пенсіонера навіть морську свинку. ВІДЕО

09:42 09.02.2018

Грабіжники проникли до квартири потерпілого, пошкодивши вікно, і на його очах винесли телевізор, пристрій для вимірювання артеріального тиску та, навіть, морську свинку.

Двоє невідомих осіб пограбували 50-річного чоловіка у його власній квартирі, розташованій на першому поверсі багатоквартирного будинку по вул. Білій у Заводському районі Миколаєва.

Через хворобу господар майже не встає із ліжка, тож чинити опір зловмисникам не зміг, йому довелось лише спостерігати за тим, що відбувається у його оселі. 
Зі слів потерпілого, пограбування вчинили двоє нетверезих людей, молодий чоловік та жінка. Зловмисники почали нишпорити по кімнатах, повністю ігноруючи власника. 

Здобиччю грабіжників стали телевізор та засіб для вимірювання артеріального тиску. Забравши техніку, незнайомці пішли, але вже за мить чоловік повернувся та прихопив із собою ще й домашнього улюбленця родини – морську свинку.

Ввечері додому повернулась неповнолітня донька постраждалого і, дізнавшись про злочин, зателефонувала на 102.  

Вже за декілька годин дільничні офіцери поліції спільно з оперативниками відділу карного розшуку Заводського району, провівши ряд розшукових заходів, встановили грабіжників. 38-річна жінка та її 21-річний спільник були затримані у порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронцям вони зізнались, що техніку віднесли до питного закладу, а домашню тварину молодик вирішив залишити собі. Співробітники поліції вилучили та повернули пенсіонерові його майно.

Наразі за вказаним фактом триває досудове слідство. Слідчими Заводського відділу поліції розслідуються матеріали кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 3 ст. 186 КК України «Грабіж».

За погодженням з місцевою прокуратурою затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід.

Відповідно до санкції статті обом загрожує до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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