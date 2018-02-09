В Одесі поліція визволила 80 полонених із підпільного наркоцентру. ВІДЕО

В Одесі поліція визволила 80 полонених із підпільного наркоцентру. ВІДЕО

11:00 09.02.2018

Усіх постраждалих насильно утримували в приватному будинку, де були встановлені жорсткі правила дисципліни з порушенням Конституційних прав людини та громадянина.

У ході оперативного супроводження  кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, працівники Відділу протидії наркозлочинності ГУНП в Одеській області приїхали з обшуком до одного з житлових будинків, де функціонував так званий реабілітаційних центр для  наркозалежних.

Під час його проведення до поліцейських звернувся чоловік, який знаходився там нібито на лікуванні, та розповів, що його та інших пацієнтів утримують там незаконно та «лікують» від наркоманії у примусовому порядку.

Працівники Відділу протидії наркозлочинності негайно розпочали перевірку даної інформації. У результаті було встановлено, що, крім заявника, в реабілітаційному центрі проживали ще 13 чоловіків. Не дивлячись на те, що, згідно з законодавством України, лікування наркозалежної особи можливе лише за її згодою або за рішенням суду, жоден із жителів будинку не мав для цього ані бажання, ані відповідного судового рішення. До того ж, і лікуванням це назвати не можна.

У ході подальшої перевірки поліцейські, спільно з працівниками обласної прокуратури, виявили ще три будинки, в яких проживали ще 66 чоловіків віком від 18 до 40 років. Усі вони з наркотичною чи алкогольною залежністю або раніше судимі. Серед постраждалих – як одесити, так і жителі інших регіонів України.

Поліцейські з’ясували, що чоловіки утримувалися в жорстких умовах: вийти за територію домоволодіння вони не могли, адже будинок обладнаний системою охорони а на всіх вікнах встановлені грати. Гуляли вони тільки усередині приміщення та лише колоною й під наглядом адміністратора. При цьому утриманців примушували багато працювати, а у разі щонайменшої спроби непокори, жорстоко їх били та не годували.

Крім цього, встановлено, що організатори реабілітаційного центру є представниками одного з релігійних напрямків. Усім пацієнтам вони нав’язували свою віру та змушували молитися за їхніми правилами.

На теперішній час у порядку ст. 208 КПК України затримано організатора незаконної діяльності -  31-річного жителя м. Харкова, а також його подільника -  34-річного киянина, який виконував роль адміністратора.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за  ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України.

Зараз проводиться робота зі встановлення всього кола осіб, причетних до вказаної незаконної діяльності. Розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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