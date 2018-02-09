Поліція Черкащини знайшла викрадений автомобіль-учасник смертельної ДТП. ВІДЕО
Поліція Черкащини знайшла викрадений автомобіль-учасник смертельної ДТП. ВІДЕО
До Смілянського відділу поліції надійшла інформація, що біля однієї із заправних станцій району трапилась дорожньо-транспортна пригода.
На місце виїхала слідчо-оперативна група.
Оглядом місця пригоди, правоохоронці встановили, що від отриманих травм, під час ДТП, одна людина загинула, інша отримала тілесні ушкодження, а винуватець пригоди з місця зник.
Негайно на території Черкаської області введено оперативний план «Перехоплення» на розшук транспорту та особи, яка вчинила ДТП.
Правоохоронці відпрацювали території Смілянського та сусідніх районів, перевірили відео з камер спостереження та встановили машину, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.
За декілька годин працівники поліції відшукали транспортний засіб в лісосмузі Смілянського району. Як з’ясувалося вказаний транспортний засіб вранці було викрадено в Полтавській області.
Наданий час транспортні засоби вилучено. Поліцейські продовжують заходи по встановленню місцезнаходження особи, яка керувала даним транспортним засобом.
Поліцейські звертаються до громадян з проханням, якщо 7 лютого 2018 року, в 09:15, ви проїжджали автодорогою «Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань», поблизу села Ротмистрівка Черкаської області і стали свідками даної дорожньо-транспортної пригоди просимо повідомити до найближчого підрозділу поліції, або за телефоном 102.
Конфіденційність гарантована.
За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області
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