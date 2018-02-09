В Одесі поліцейські за кілька годин затримали озброєного грабіжника. ВІДЕО

В Одесі поліцейські за кілька годин затримали озброєного грабіжника. ВІДЕО

23:00 09.02.2018

37-річний чоловік на вул. Розумовській шляхом злому вхідних дверей проник до квартири одесита та, погрожуючи пістолетом, викрав комп’ютер. Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

25-річний одесит в обідній час перебував вдома сам, коли до нього в квартиру вдерся озброєний злочинець та викрав системний блок «Аsus». Сума збитку завдана потерпілому становить 2 500 гривень.

На пошуки зловмисника був орієнтований особовий склад Хмельницького відділу поліції. Вже через дві  години на одній з вулиць було виявлено підозрюваного. При собі у чоловіка був револьвер «Сталкер» з набоями. Викрадений системний блок зловмисник встиг занести до себе додому.

Правопорушником виявився раніше судимий місцевий житель, який проживав на сусідній вулиці від потерпілого.

Перевіряється причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 (розбій) кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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