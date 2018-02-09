У Києві вбивця зарізав жінку скальпелем та позбавився тіла. ВІДЕО

До столичної поліції звернулась пенсіонерка із заявою про зникнення її 49-річної доньки. У результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники Святошинського управління поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку поліції Києва з’ясували, що до зникнення може бути причетний 36-річний знайомий потерпілої, який востаннє її бачив.

Як розповів начальник сектору кримінальної поліції Святошинського управління поліції Юрій Романов, під час спілкування чоловік розповів, що він робив ремонт у квартирі потерпілої. Під час останньої зустрічі у автомобілі між ними виник конфлікт через крадіжку грошей, який переріс у штовханину.

«Під час сварки чоловік кілька разів вдарив жінку, а коли зрозумів, що вона поперла, щоби приховати сліди злочину, вивіз тіло у Київську область, викинув у канаву і приховав. У скоєному зловмисник зізнався. У його автомобілі вилучили речові докази», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник – уродженець Київщини, 1981 року народження, раніше не мав проблем із законом. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі»,- додав Юрій Романов.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві