Екс-депутата Шепелєва з синцями на обличчі доставили до суду. ВІДЕО
Екс-депутата Шепелєва з синцями на обличчі доставили до суду. ВІДЕО
Замовне вбивство, розкрадання грошей, а тепер ще й - державна зрада! Підозрюваного в низці тяжких злочинів колишнього народного депутата Олександра Шепелєва затримали співробітники СБУ. За їх інформацією, при собі у Шепелєва виявлили низку документів, у тому числі - посвідчення співробітника так званого "міністерства державної безпеки ДНР". Олександр Шепелєв з 2014 року перебував у розшуку.
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