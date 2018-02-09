Екс-депутата Шепелєва з синцями на обличчі доставили до суду. ВІДЕО

Замовне вбивство, розкрадання грошей, а тепер ще й - державна зрада! Підозрюваного в низці тяжких злочинів колишнього народного депутата Олександра Шепелєва затримали співробітники СБУ. За їх інформацією, при собі у Шепелєва виявлили низку документів, у тому числі - посвідчення співробітника так званого "міністерства державної безпеки ДНР". Олександр Шепелєв з 2014 року перебував у розшуку.