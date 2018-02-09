В Україні «погосподарювала» негода. ВІДЕО

Сніговий колапс в Україні. Через сильну заметіль на дорогах Вінницької та Івано-Франківської областей перекрили рух автотранспорту. Крім того, у Хмельницькій області на автодорозі "Гусятин - Городок" на узбіччі залишаються понад 20 вантажівок.