Легковик «Ауді» вилетів з засніженої дороги прямо у металевий стовп. ВІДЕО
Легковик «Ауді» вилетів з засніженої дороги прямо у металевий стовп. ВІДЕО
На столичному бульварі Дружби Народів сталася серйозна аварія. Легковик «Ауді» вилетів з засніженої дороги прямісінько у стовп. Двох людей - водія і пасажира, - забрали до лікарні.
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09.02.2018 | 22:45
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Посадовці Державної міграційної служби у Києві та на Черкащині нелегально видавали біометричні паспорти. ВІДЕО
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