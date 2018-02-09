В Одесі чоловік погрожуючи пістолетом пограбував квартиру. ВІДЕО
В Одесі чоловік погрожуючи пістолетом пограбував квартиру. ВІДЕО
На вулиці Розумовській проживає 25-річний одесит. Того дня він був дома сам. Займався своїми справами та геть і подумати не міг, що до його помешкання хтось буде ломитися. У цей момент зловмисник зламав вхідні двері і проник до квартири. Чи знав він, що хтось може бути всередині чи ні, але як тільки чоловік побачив мешканця, дістав пістолет і почав погрожувати йому.
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