Посадовці Державної міграційної служби у Києві та на Черкащині нелегально видавали біометричні паспорти. ВІДЕО
Посадовці Державної міграційної служби у Києві та на Черкащині нелегально видавали біометричні паспорти. ВІДЕО
Національна поліція провела масштабну спецоперацію. Десятки затриманих. За даними правоохоронців низка співробітників міграційної служби у Києві та в Черкаській області змовились і організували цілу корупційну мережу по видачі біометричних паспортів. До нелегальної роботи залучили 18 приватних підприємств у якості посередників.
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Посадовці Державної міграційної служби у Києві та на Черкащині нелегально видавали біометричні паспорти. ВІДЕО
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