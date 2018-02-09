Посадовці Державної міграційної служби у Києві та на Черкащині нелегально видавали біометричні паспорти. ВІДЕО

Національна поліція провела масштабну спецоперацію. Десятки затриманих. За даними правоохоронців низка співробітників міграційної служби у Києві та в Черкаській області змовились і організували цілу корупційну мережу по видачі біометричних паспортів. До нелегальної роботи залучили 18 приватних підприємств у якості посередників.