На Сумщині легендарна спортсменка мешкає у жахливій халупі. ВІДЕО

Чиновники роками ігнорували те, що легендарна спортсменка з міста Глухів Сумської області мешкає у халупі. Влада роками годувала її обіцянками допомогти з квартирою. Про жахливі умови в яких разом з мамою мешкає багаторазова чемпіонка України та Європи з біатлону Анна Кривонос розповіли у соціальних мережах. Фотографії практично зруйнованого будинку викликали хвилю обурення у «Facebook». Витримати громадського тиску у Міністерстві молоді та спорту України не змогли. Пообіцяли вирішити ситуацію. Кажуть, - 300 тисяч гривень на квартиру вже виділили.

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