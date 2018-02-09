У Сумах прикордонник із двома екс-працівниками МВС промишляв хабарництвом. ВІДЕО
У Сумах прикордонник із двома екс-працівниками МВС промишляв хабарництвом. ВІДЕО
Разом із двома колишніми працівника МВС прикордонник створив ціле злочинне угрупування. Конкретно у цьому випадку вони вимагали данину у 40 000 гривень від місцевого жителя. Натомість обіцяли йому нібито посприяти в ухиленні від кримінальної відповідальності. Більше у огляді.
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