Заробітки в Росії закінчилися для українця 7 роками ув’язнення. ВІДЕО

Чоловік розповів, що він ув’язнений. До того ж не на території України. 7 років суворого режиму він отримав у Російській Федерації. У повідомленні пояснював і за що саме та чому звертається до нас. Чоловік родом із села Мирне, що на Київщині. Ми зв’язалися із рідними Сергія, аби з перших вуст дізнатися, що сталося. Виявилося, що причиною бід чоловіка стало просте бажання знайти кращу роботу. Більше у сюжеті.