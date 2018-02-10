Заробітки в Росії закінчилися для українця 7 роками ув’язнення. ВІДЕО
Заробітки в Росії закінчилися для українця 7 роками ув’язнення. ВІДЕО
Чоловік розповів, що він ув’язнений. До того ж не на території України. 7 років суворого режиму він отримав у Російській Федерації. У повідомленні пояснював і за що саме та чому звертається до нас. Чоловік родом із села Мирне, що на Київщині. Ми зв’язалися із рідними Сергія, аби з перших вуст дізнатися, що сталося. Виявилося, що причиною бід чоловіка стало просте бажання знайти кращу роботу. Більше у сюжеті.
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Посадовці Державної міграційної служби у Києві та на Черкащині нелегально видавали біометричні паспорти. ВІДЕО
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