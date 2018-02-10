Реабілітаційним рабством: У Одесі викрили псевдореабілітаційний центр. ВІДЕО

Реабілітаційним рабством: У Одесі викрили псевдореабілітаційний центр. ВІДЕО

22:30 10.02.2018

В Одесі правоохоронці викрили псевдореабілітаційний центр, де насильно утримувалось близько 80 людей. Не дивлячись на те, що, згідно з законодавством України, лікування наркозалежних людей можливе лишень за її згодою або за рішенням суду, жоден із пацієнтів штаб-квартири не мав для цього ані бажання, ані відповідного судового рішення. Та і лікуванням назвати це важко, адже пацієнтів жорстоко били, позбавляли сну і відбирали їжу. Продовження історії – у сюжеті! 

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Реабілітаційним рабством: У Одесі викрили псевдореабілітаційний центр. ВІДЕО
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