Реабілітаційним рабством: У Одесі викрили псевдореабілітаційний центр. ВІДЕО

В Одесі правоохоронці викрили псевдореабілітаційний центр, де насильно утримувалось близько 80 людей. Не дивлячись на те, що, згідно з законодавством України, лікування наркозалежних людей можливе лишень за її згодою або за рішенням суду, жоден із пацієнтів штаб-квартири не мав для цього ані бажання, ані відповідного судового рішення. Та і лікуванням назвати це важко, адже пацієнтів жорстоко били, позбавляли сну і відбирали їжу. Продовження історії – у сюжеті!