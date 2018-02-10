Напад на знімальну групу проекту «Наші Гроші»: поліція не знайшла складу злочину. ВІДЕО
Напад на знімальну групу проекту «Наші Гроші»: поліція не знайшла складу злочину. ВІДЕО
Журналісти «Наших грошей» дізналися, що справу щодо нападу на їх знімальну групу закрили. Журналістка проекту Надія Бурдей написала про це на своїй сторінці у Фейсбук.
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