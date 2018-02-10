У центрі Дніпра згоріли 4 кіоски. ВІДЕО
У центрі Дніпра згоріли 4 кіоски. ВІДЕО
Серед білого дня у центрі Дніпра сталась пожежа. Одразу 4 торгівельних кіоски по вулиці Пастера охопив вогонь. 2 кіоска з дитячими іграшками, кіоски з молочними та кондитерськими виробами. Займання сталось у одному з них.
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