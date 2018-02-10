У Житомирі затриманий за вбивство ледь не залишився на свободі. ВІДЕО
У Житомирі затриманий за вбивство ледь не залишився на свободі. ВІДЕО
На перший погляд, все зрозуміло. В усьому винні судді. Через них вулицями міста міг розгулювати небезпечний зловмисник. І вся кропітка робота полісменів могла зійти нанівець. Втім, це була версія поліції. В суді ж своя правда.
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Посадовці Державної міграційної служби у Києві та на Черкащині нелегально видавали біометричні паспорти. ВІДЕО
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