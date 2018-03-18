Розбійний напад на офіс розслідує київська поліція. ВІДЕО

Розбійний напад на офіс розслідує київська поліція. ВІДЕО

10:00 18.03.2018

Погрожуючи зброєю, нападники проникли у будівлю, зв’язали охоронця і  забрали гроші.

За даним фактом розпочато досудове розслідування.

Близько 4-ї години ранку до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі в масках проникли в офіс. На місце події негайно виїхали патрулі та слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції.

Як повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, троє нападників через вікно потрапили в офіс та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, зв’язали 31-річного працівника фірми. Потім пошкодили вхідні двері кількох кабінетів, звідки викрали гроші з сейфів:

«За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато досудове розслідування за частиною третьою статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зараз ми проводимо заходи, спрямовані на встановлення та затримання фігурантів. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна».

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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