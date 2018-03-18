У Хмельницькому рятувальники звільнили рибалку з крижаної пастки. ВІДЕО

Днями, о 06:43, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на ставку в мікрорайоні «Дубове» обласного центру рибалка провалився під лід.

На місці події рятувальники встановили, що рибалка знаходився за 100 метрів від берега. Вогнеборці, не гаючи ні секунди, приступили до рятувальної операції. Добираючись до потерпілого крихкою поверхнею криги, начальник відділення спеціальної та пожежної техніки сам потрапив у крижану воду. Перебуваючи у воді, боєць зумів кинути потерпілому рятувальний круг, та завдяки своїй професійності, зумів і сам врятуватися, і надати допомогу тому, хто перебував у небезпеці. Вже на березі потерпілий подякував працівникам ДСНС за порятунок. Після чого медики «швидкої» доправили чоловіка до міської лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Рятувальники звертаються до громадян із проханням не виходити на тонку кригу, адже необдумана поведінка може нести загрозу життю. Інформуйте дітей про те, що лід на водоймах надто крихкий, і достатньо лише одного кроку, аби вмить опинитися у воді. Бережіть своє життя! А в разі нещасного випадку негайно телефонуйте за номером «101».

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області