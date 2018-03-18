На Одещині величезні собаки-алабаї ледь не розірвали пенсіонерку. ВІДЕО

В Овідіопольському районі собаки породи алабай напали на 71-річну жінку та покусали її. Наразі потерпіла знаходиться в лікарні.

До чергової частини Овідіопольського відділу поліції надійшло повідомлення лікаря про те, що до медичного закладу м. Чорноморськ доставлено 71-річну жінку з чисельними рваними ранами тіла.

Співробітники поліції встановили, що потерпіла приглядала за будинком в селі Санжійка Овідіопольського району. Коли жінка вийшла у двір, два сусідських собаки зірвалися та напали на неї.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області