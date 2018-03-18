На Сумщині розшукують матір, яка в під'їзді покинула немовля. ВІДЕО

На Сумщині розшукують матір, яка в під'їзді покинула немовля. ВІДЕО

12:00 18.03.2018

Народила, а потім покинула. На Сумщині поліція вже кілька днів розшукує матір немовляти. Вона залишила дитинку просто у під’їзді будинку. Від переохолодження знайду врятували місцеві мешканці. Подробиці у сюжеті.

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