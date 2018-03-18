На Сумщині розшукують матір, яка в під'їзді покинула немовля. ВІДЕО
На Сумщині розшукують матір, яка в під'їзді покинула немовля. ВІДЕО
Народила, а потім покинула. На Сумщині поліція вже кілька днів розшукує матір немовляти. Вона залишила дитинку просто у під’їзді будинку. Від переохолодження знайду врятували місцеві мешканці. Подробиці у сюжеті.
|
18.03.2018 | 22:30
|
18.03.2018 | 22:00
|
Депутати хочуть дозволити дітям, позбавленим батьківського піклування, вступати у виші без ЗНО. ВІДЕО
18.03.2018 | 21:45
|
18.03.2018 | 21:30
|
18.03.2018 | 21:00
|
18.03.2018 | 20:30
|
18.03.2018 | 19:30
|
18.03.2018 | 12:00
|
18.03.2018 | 11:00
|
18.03.2018 | 10:00
|
18.03.2018 | 09:00
|
17.03.2018 | 22:30
|
17.03.2018 | 22:00
|
17.03.2018 | 21:30
|
17.03.2018 | 21:00
|
17.03.2018 | 20:30
-
- 1 з 979
- ››