У Львові під час пожежі знайшли тіло людини з ознаками насильницької смерті. ВІДЕО

У Львові на вулиці Джерельній загорілась квартира на третьому поверсі багатоповерхівки. Запах диму відчули сусіди. Та хутко викликали рятувальників. Однак поки ті їхали, полум’я охопило все помешкання. Коли ж вогнеборці прибули на місце події, з квартири струменів їдкий стовп диму…