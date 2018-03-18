У Львові під час пожежі знайшли тіло людини з ознаками насильницької смерті. ВІДЕО
У Львові під час пожежі знайшли тіло людини з ознаками насильницької смерті. ВІДЕО
У Львові на вулиці Джерельній загорілась квартира на третьому поверсі багатоповерхівки. Запах диму відчули сусіди. Та хутко викликали рятувальників. Однак поки ті їхали, полум’я охопило все помешкання. Коли ж вогнеборці прибули на місце події, з квартири струменів їдкий стовп диму…
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