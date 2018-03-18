Поховати небіжчика відтепер стане складніше. ВІДЕО

Поховати небіжчика відтепер стане складніше. Все тому, що з 15 березня вступили у силу так звані «правки нардепа Андрія Лозового». Зокрема були внесені зміни до статті 242 Кримінального процесуального кодексу, згідно яких тепер всі експертизи має призначати лише суд. Противники одразу заявили, що це буде тільки затягувати у часі кримінальні провадження, прихильники ж – що таким чином дисциплінуватимуть слідчих, які змушені будуть довести перед судом реальну доцільність тієї чи іншої експертизи. І все б нічого, кажуть фахівці, якби сюди ж не ввійшла і судмедекспертиза. На практиці це означає наступне. Якщо раніше людина, приміром, помирала вдома, рідні викликали медика та слідчого – лікар констатував смерть, а слідчий відкривав кримінальне провадження і одразу відправляв тіло у морг з постановою на проведення судово-медичної експертизи. Відтепер же слідчому заборонено самостійно призначати експертизу.