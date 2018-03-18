Лікарська помилка: хто відповідатиме за смерть пацієнта? ВІДЕО
Лікарська помилка: хто відповідатиме за смерть пацієнта? ВІДЕО
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Україні від лікарської недбалості щодня помирає шестеро людей. А як показує практика, фактично ніхто не несе за це ніякого покарання. Лікарів визнають невинними бо часто експертизи про вину лікаря роблять його ж колеги.
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18.03.2018 | 22:30
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18.03.2018 | 22:00
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Депутати хочуть дозволити дітям, позбавленим батьківського піклування, вступати у виші без ЗНО. ВІДЕО
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