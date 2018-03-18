В Одесі «зелений змій» змусив чоловіка вбити товариша. ВІДЕО
В Одесі «зелений змій» змусив чоловіка вбити товариша. ВІДЕО
Поліцейським зателефонувала спантеличена родичка 30 річного чоловіка. Її племінник вийшов з дому та не повернувся. Тож, полісмени почали розкручувати клубок кримінальних перипетій, і він привів їх до підозрюваного.
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