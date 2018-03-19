В Одесі поліція розкрила безжальне вбивство молодої жінки. ВІДЕО

29-річний уродженець Одеської області під час сварки завдав дружині декілька ножових поранень. Жінка померла на місці.

Трагедія сталася в Київському районі міста. До Таїровського відділення поліції надійшло повідомлення лікаря швидкої допомоги про те, що в квартирі по вул. Ак. Корольова виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

Поліцейські негайно прибули на місце події. Смерть потерпілої настала до приїзду медиків у результаті отриманих ножових поранень.

Слідчим відділенням до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом умисного вбивства місцевої жительки. З'ясувалося, що в зазначеній квартирі проживала сімейна пара з неповнолітнім сином. В той день між подружжям виникла сварка.

Під час конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів, чоловік ножем завдав дружині декілька ударів в область грудної клітини. Почувши звуки, що лунали з квартири, сусіди звернулися по допомогу до поліції. Дитини на момент трагедії в квартирі не було.

Таїровським відділенням поліції проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловікові повідомлено про підозру. Санкцією статті за таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п'ятнадцяти років.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

