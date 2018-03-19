У Києві судитимуть парочку, яка труїла людей снодійним та грабувала. ВІДЕО

Слідчі Голосіївського управління поліції направили до суду обвинувальний акт відносно 18-річної уродженки Сумської області та 35-річного уродженця Закарпатської області, яких підозрюють у скоєнні семи розбоїв та одного грабежу.

Як розповів т.в.о начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Сергій Бондар, під час досудового розслідування за фактом розбійного нападу на місцевого мешканця правоохоронці почали перевіряти причетність чоловіка і жінки до аналогічних інцидентів на території міста Києва:

«У результаті проведених оперативно-розшукових заходів і слідчих дій ми довели причетність зловмисників до семи розбійних нападів та одного пограбування. Встановлено, що раніше неодноразово судимий чоловік за грабіж та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність спільно зі знайомою «пригощали» незнайомців напоями, у які підсипали клозепін. Після того, як людина втрачала свідомість, у неї відбирали цінні речі: гроші, мобільні телефони, одяг та сумки».

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції було розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві