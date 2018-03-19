У Миколаєві застрелився легендарний льотчик АТО Владислав Волошин. ВІДЕО
У Миколаєві застрелився легендарний льотчик АТО Владислав Волошин. ВІДЕО
Чоловіку було всього 29 років. Самогубство він вчинив у власній квартирі – вистрелив собі у груди. На місце події одразу приїхали медики швидкої, та врятували життя чоловіку так і не вдалося. Владислав Волошин помер у лікарні. З липня 2017-го року молодого льотчика призначили на посаду заступника директора Миколаївського міжнародного аеропорту. А з грудня 2018-го року він обіймав посаду виконуючого обов’язки директора аеропорту. Саме висока посада, кажуть рідні, могла стати причиною його вчинку.
|
19.03.2018 | 19:50
|
19.03.2018 | 19:04
|
19.03.2018 | 11:40
|
19.03.2018 | 09:02
|
18.03.2018 | 22:30
|
18.03.2018 | 22:00
|
Депутати хочуть дозволити дітям, позбавленим батьківського піклування, вступати у виші без ЗНО. ВІДЕО
18.03.2018 | 21:45
|
18.03.2018 | 21:30
|
18.03.2018 | 21:00
|
18.03.2018 | 20:30
|
18.03.2018 | 19:30
|
18.03.2018 | 12:00
|
18.03.2018 | 11:00
|
18.03.2018 | 10:00
|
18.03.2018 | 09:00
|
17.03.2018 | 22:30
-
- 1 з 979
- ››