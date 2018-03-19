У Миколаєві застрелився легендарний льотчик АТО Владислав Волошин. ВІДЕО

Чоловіку було всього 29 років. Самогубство він вчинив у власній квартирі – вистрелив собі у груди. На місце події одразу приїхали медики швидкої, та врятували життя чоловіку так і не вдалося. Владислав Волошин помер у лікарні. З липня 2017-го року молодого льотчика призначили на посаду заступника директора Миколаївського міжнародного аеропорту. А з грудня 2018-го року він обіймав посаду виконуючого обов’язки директора аеропорту. Саме висока посада, кажуть рідні, могла стати причиною його вчинку.