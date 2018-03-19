Порошенко назвав результати виборів в окупованому Криму «фількіною грамотою». ВІДЕО

Вибори президента, які російська федерація провела в окупованому Криму є незаконними. Про це Петро Порошенко заявив під час візиту до Кувейту. Вже після дня виборів, президент записав відеозвернення, в якому засудив дії Кремля. А результати голосування назвав фількіною грамотою.