Порошенко назвав результати виборів в окупованому Криму «фількіною грамотою». ВІДЕО
Порошенко назвав результати виборів в окупованому Криму «фількіною грамотою». ВІДЕО
Вибори президента, які російська федерація провела в окупованому Криму є незаконними. Про це Петро Порошенко заявив під час візиту до Кувейту. Вже після дня виборів, президент записав відеозвернення, в якому засудив дії Кремля. А результати голосування назвав фількіною грамотою.
|
19.03.2018 | 19:50
|
19.03.2018 | 19:04
|
19.03.2018 | 11:40
|
19.03.2018 | 09:02
|
18.03.2018 | 22:30
|
18.03.2018 | 22:00
|
Депутати хочуть дозволити дітям, позбавленим батьківського піклування, вступати у виші без ЗНО. ВІДЕО
18.03.2018 | 21:45
|
18.03.2018 | 21:30
|
18.03.2018 | 21:00
|
18.03.2018 | 20:30
|
18.03.2018 | 19:30
|
18.03.2018 | 12:00
|
18.03.2018 | 11:00
|
18.03.2018 | 10:00
|
18.03.2018 | 09:00
|
17.03.2018 | 22:30
-
- 1 з 979
- ››