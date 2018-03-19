За жорстоке побиття журналістки «Нового каналу» ніяк не можуть засудити підозрюваного. ВІДЕО

Більше року тягнеться історія з побиттям у нічному клубі журналістки «Нового каналу» Анастасії Кошман. Підозрюваний Сергій Цимбал залишив чимало синців на тілі дівчини, до того ж, вона отримала струс мозку. Кримінальне провадження у поліції відкрили за статтею нанесення легких тілесних ушкоджень. Та от з січня 2017 року в цій справі не відбулося жодного, навіть формального, підготовчого судового засідання. Подробиці у сюжеті.