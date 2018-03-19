У Бердянську невідомі обстріляли автобус із пасажирами. ВІДЕО

Того вечора водій автобуса Олександр зупинився на стоянці біля школи. В салоні був кондуктор та ще троє пасажирів. Саме чекали відправлення автобуса. Однак , схоже, не судилося…

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