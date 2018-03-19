На Київщині покарали живодера після обурення у соцмережах. ВІДЕО

Днями соцмережі облетіла новина про жорстоке побиття собаки у місті Яготин Київської області. Розголосу цій історії надала користувачка «Facebook» Ірина Мурга. Вона відзняла, як сусід лопатою б’є свого собаку. До будинку шкуродера авторка поста викликала поліцію. Але ті за її словами – бездіяли. Користувачі соціальних мереж почали вимагати пояснень від правоохоронців. Після суспільного обурення вони були змушені відкрити кримінальне провадження.

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

У Києві комунальна техніка викидає сніг просто на дорогу…

На Закарпатті від влади добиваються встановлення пандусу через «Facebook».